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ФАС вынесла предупреждение «Почте России» из-за надбавок к тарифам

Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС
Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение «Почте России» о прекращении взимания надбавок к тарифам за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Антимонопольное ведомство обратило внимание на то, что Почта России с 1 октября 2019 года установила для некоторых посылок дополнительную надбавку в размере 100% к сумме оплаты за всю массу. Надбавка взимается в случае, если посылка отправляется или принимается в отделениях почтовой связи в населенных пунктах страны, которые круглогодично находятся в условиях труднодоступности.

Служба изучила условие отправки посылок в труднодоступные поселения по регулируемому тарифу, к которому не применяется надбавка, и к услугам, к которым она применяется. В этом ФАС усмотрела наличие признаков нарушения закона «О защите конкуренции», а именно, в применении «экономически и технологически» необоснованной надбавки в рамках единого технологического процесса.

ФАС возбудила дело против «Почты России» за запрет платить марками
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«Граждане, проживающие в отдельных населенных пунктах, не должны платить в два раза больше за пересылку посылок, чем их соседи», — заявила начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.

АО «Почта России» предписано исполнить предупреждение ФАС в течение 10 рабочих дней.

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В мае 2019 года ФАС завела дело против «Почты России» по п. 3, ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции», которая вводит запрет на злоупотребление доминирующим положением. Это было связано с запретом оплачивать марками пересылку почтовых уведомлений.

Теги: Почта России, ФАС, почтовые посылки, надбавки
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