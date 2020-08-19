ФАС вынесла предупреждение «Почте России» из-за надбавок к тарифам

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение «Почте России» о прекращении взимания надбавок к тарифам за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Антимонопольное ведомство обратило внимание на то, что Почта России с 1 октября 2019 года установила для некоторых посылок дополнительную надбавку в размере 100% к сумме оплаты за всю массу. Надбавка взимается в случае, если посылка отправляется или принимается в отделениях почтовой связи в населенных пунктах страны, которые круглогодично находятся в условиях труднодоступности.

Служба изучила условие отправки посылок в труднодоступные поселения по регулируемому тарифу, к которому не применяется надбавка, и к услугам, к которым она применяется. В этом ФАС усмотрела наличие признаков нарушения закона «О защите конкуренции», а именно, в применении «экономически и технологически» необоснованной надбавки в рамках единого технологического процесса.

«Граждане, проживающие в отдельных населенных пунктах, не должны платить в два раза больше за пересылку посылок, чем их соседи», — заявила начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.