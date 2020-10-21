ФАС назвала недопустимыми заявления о дефиците сахара в России

Такая информация от имени компаний может вызвать необоснованный ажиотаж и является нарушением положений законодательства, решили в ФАС. В службе заверили, что сахара в России достаточно

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Публикации от имени компаний о возможном дефиците сахара в России и последующем повышении цен на него являются недопустимыми и могут необоснованно спровоцировать рынок, посчитали в Федеральной антимонопольной службе.

В ведомстве напомнили, что компания «Русагро» 19 октября опубликовала операционные результаты за третий квартал 2020 года, в которых говорилось об «ожидаемом дефиците сахара в России». Финансовый директор компании Sucden также сообщил о повышении оптовых цен на сахар (в комментарии для Business FM), отметили в ФАС.

Заместитель руководителя ФАС Павел Заборщиков назвал подобные заявления недопустимыми, поскольку они «настраивают рынок на негативные сценарии и без обоснованных причин толкают хозсубъекты к завышению цен на товар». «Такие безответственные заявления пугают и потребителей, что может привести к ажиотажному спросу», — отметил он.

Начальник Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Лариса Вовкивская сообщила, что урожай в этом году действительно ниже, чем в прошлом. «Однако о дефиците сахара в России говорить не стоит, поскольку за высокоурожайные прошлые годы отрасль накопила достаточный резерв товара», — заверила она. Вовкивская считает, что подобные заявления компаний «могут необоснованно спровоцировать рынок».