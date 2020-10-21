ФАС назвала недопустимыми заявления о дефиците сахара в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,75) Инвестиции, 14:11
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 91,34 (-0,22) Инвестиции, 14:11
Как облегчить боль: 10 способов помочь себе Совместный проект, 22:05 Евросоюз созвал экстренную встречу по коронавирусу Политика, 22:02 Напавший на банк Грузии захватчик покинул здание с тремя заложниками Общество, 22:01 Церемония прощания с убитым учителем в Париже. Фоторепортаж Общество, 21:59  «Локомотив» ушел от поражения в стартовом матче Лиги чемпионов Спорт, 21:50 Инфекционист Минздрава объяснил, как правильно носить перчатки от COVID Общество, 21:40 Система получения кислорода на МКС в третий раз за неделю вышла из строя Технологии и медиа, 21:38 В Анкаре заявили о готовности отправить войска на помощь Азербайджану Политика, 21:35 Как инвестиционные компании управляют капиталами состоятельных людей РБК и Refinitiv, 21:32 Синоптики пообещали теплые выходные в Москве Общество, 21:05 Почему людям стало важно делать что-то своими руками. Исследование РБК Стиль и Яндекс Дзен, 21:02 Папа римский поддержал однополые гражданские союзы Общество, 20:57 Нападающий «Спартака» выбыл на три недели из-за травмы Спорт, 20:56 ФАС назвала недопустимыми заявления о дефиците сахара в России Общество, 20:53
Общество ,  
0 

ФАС назвала недопустимыми заявления о дефиците сахара в России

Такая информация от имени компаний может вызвать необоснованный ажиотаж и является нарушением положений законодательства, решили в ФАС. В службе заверили, что сахара в России достаточно
Фото:Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Публикации от имени компаний о возможном дефиците сахара в России и последующем повышении цен на него являются недопустимыми и могут необоснованно спровоцировать рынок, посчитали в Федеральной антимонопольной службе.

В ведомстве напомнили, что компания «Русагро» 19 октября опубликовала операционные результаты за третий квартал 2020 года, в которых говорилось об «ожидаемом дефиците сахара в России». Финансовый директор компании Sucden также сообщил о повышении оптовых цен на сахар (в комментарии для Business FM), отметили в ФАС.

Заместитель руководителя ФАС Павел Заборщиков назвал подобные заявления недопустимыми, поскольку они «настраивают рынок на негативные сценарии и без обоснованных причин толкают хозсубъекты к завышению цен на товар». «Такие безответственные заявления пугают и потребителей, что может привести к ажиотажному спросу», — отметил он.

Начальник Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Лариса Вовкивская сообщила, что урожай в этом году действительно ниже, чем в прошлом. «Однако о дефиците сахара в России говорить не стоит, поскольку за высокоурожайные прошлые годы отрасль накопила достаточный резерв товара», — заверила она. Вовкивская считает, что подобные заявления компаний «могут необоснованно спровоцировать рынок».

Цены на сахар в России выросли на фоне ожиданий дефицита
Бизнес
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Как ранее писал РБК, о росте оптовых цен на сахар «в связи с ожиданиями дефицита сахара в России» сообщила в своем отчете группа «Русагро» — третий крупнейший в стране производитель этого продукта. В третьем квартале цена реализации сахара у «Русагро» выросла на 14% к аналогичному кварталу прошлого года — до 30,1 руб. за 1 кг без НДС.

Выручка сахарного бизнеса у «Русагро», несмотря на рост цен на сахар, в третьем квартале сократилась на 10%, до 6,8 млрд руб. Причиной стало снижение продаж сахара, указано в отчете.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple Книжная полка от McKinsey: что читали лидеры летом 2020 года

Гендиректор «Русагро» Максим Басов пояснил РБК, что ожидания нехватки сахара связаны с сокращением площади посевов сахарной свеклы и снижением урожайности, а также с ростом мировых цен в четвертом квартале.

О снижении производства сахара в России в этом году заявили и в Союзе сахаропроизводителей (Союзроссахар). Но там уточнили, что дефицита продукции не ожидают. Председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин пояснил, что в прошлом году в стране произвели рекордные 7,7 млн т сахара. Он напомнил, что производство сахара в России росло несколько лет подряд и на начало производственного сезона в августе 2020 года у страны были максимальные исторические запасы, около 2,9–3 млн т, которые позволяют покрыть дефицит для внутреннего потребления сахара (его Бодин оценил примерно в 6 млн т).

Решение сократить посевы сахарной свеклы в 2020 году принял Минсельхоз, поскольку производство сахара в стране еще в 2016 году превысило уровень потребления, что привело к накоплению рекордных товарных запасов.

Автор
Владислав Гордеев
сахар ФАС дефицит рост цен
Материалы по теме
Цены на сахар в России выросли на фоне ожиданий дефицита
Бизнес
Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж
Бизнес
ФАС объяснила рост цен на сахар
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter