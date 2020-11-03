В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 3,6 тыс. пациентов

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За минувшие сутки в столице от COVID-19 вылечились 3647 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией со ссылкой на вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По словам заместителя главы города, за все время пандемии в России выздоровели 321 679 человек.

Накануне оперативный штаб сообщил, что коронавирусом в Москве заразились 4796 человек. Всего в столице заболели 434 205 человек, из них 6873 пациента умерли.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, несмотря на высокий ежесуточный прост заболевших, эпидемиологическая ситуация в городе постепенно стабилизируется. По сравнению с прошлой неделей в столице на 1% уменьшился объем выявленных больных.