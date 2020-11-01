Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве меры по борьбе с коронавирусной инфекцией показали свою эффективность, в столице наблюдается минимальная динамика заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Они [меры] показали свою эффективность и дают явную надежду, что ситуация не будет ухудшаться», — сказал Собянин.

Мэр добавил, что динамика заболеваемости и госпитализаций находится на минимальном уровне. Он также выразил надежду на то, что на следующей неделе ситуация еще улучшится.

При этом Собянин отметил, что на развитие ситуации с COVID-19 влияет сезонный подъем ОРВИ и гриппа. «Как ляжет одно на другое, инфекции, пока еще неизвестно», — сказал мэр.