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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве меры по борьбе с коронавирусной инфекцией показали свою эффективность, в столице наблюдается минимальная динамика заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Они [меры] показали свою эффективность и дают явную надежду, что ситуация не будет ухудшаться», — сказал Собянин.

Мэр добавил, что динамика заболеваемости и госпитализаций находится на минимальном уровне. Он также выразил надежду на то, что на следующей неделе ситуация еще улучшится.

При этом Собянин отметил, что на развитие ситуации с COVID-19 влияет сезонный подъем ОРВИ и гриппа. «Как ляжет одно на другое, инфекции, пока еще неизвестно», — сказал мэр.

Собянин назвал сроки работы резервных коронавирусных госпиталей
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Фото:mos.ru

В конце октября власти Москвы продлили ограничительные меры еще на месяц, до 29 ноября. Таким образом, по-прежнему действует распоряжение о переводе на удаленку 30% сотрудников всех предприятий и школьников с 6-го по 11-й класс. Людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать дома без особой необходимости. Социальные карты москвичей из групп риска заблокированы до 29 ноября. Помимо этого в столице продолжает действовать система чек-инов для посещения баров и клубов.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в Москве с начала эпидемии коронавирусом заразились 424 148 человек. Из них 311 450 выздоровели, 6768 скончались. Утром 31 октября оперштаб сообщал о 4952 новых случаях инфицирования.

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