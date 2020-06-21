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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью COVID

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в университетах Ирана подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания коронавирусной инфекции. Результаты исследований опубликованы на портале medRxiv.

Ученые пришли к выводу, что наибольший риск тяжелого течения COVID-19 имеют носители группы крови А (вторая группа). Менее всего подвержены осложнениям носители группы O (первая). Для двух других групп крови — В (третья) и AB (четвертая) — риск тяжелой болезни больше, чем для первой группы, но меньше, чем для второй.

Скворцова назвала группу крови большинства заболевших коронавирусом
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Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что чаще всего коронавирусом болеют люди со второй группой крови. На втором месте по количеству заболевших — носители первой и третьей группы. Реже всего коронавируная инфекция встречается у людей с четвертой группой крови.

При этом Скворцова не исключила, что это может быть связано со статистикой распространенности групп крови. По ее словам, вторая группа является самой распространенной.

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Также в американской компании 23andMe, специализирующейся на расшифровке генома, заявили, что люди с первой группой крови наименее подвержены заражению коронавирусной инфекцией. По данным обследования 750 тыс. клиентов, из которых 10 тыс. человек были заражены коронавирусом, носители первой группой крови на 9–18% реже заболевают COVID-19.

Теги: кровь, коронавирус
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