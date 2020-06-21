Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью COVID

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Независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в университетах Ирана подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания коронавирусной инфекции. Результаты исследований опубликованы на портале medRxiv.

Ученые пришли к выводу, что наибольший риск тяжелого течения COVID-19 имеют носители группы крови А (вторая группа). Менее всего подвержены осложнениям носители группы O (первая). Для двух других групп крови — В (третья) и AB (четвертая) — риск тяжелой болезни больше, чем для первой группы, но меньше, чем для второй.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что чаще всего коронавирусом болеют люди со второй группой крови. На втором месте по количеству заболевших — носители первой и третьей группы. Реже всего коронавируная инфекция встречается у людей с четвертой группой крови.



При этом Скворцова не исключила, что это может быть связано со статистикой распространенности групп крови. По ее словам, вторая группа является самой распространенной.