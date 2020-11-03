В 47 регионах России заболеваемость ОРВИ превысила эпидпороги

Неделю назад пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что превышение эпидемических порогов по ОРВИ зафиксировано в 38 регионах. К тому моменту от гриппа в стране привились свыше 43,8 млн. человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об исследовании американских ученых, согласно которому у переболевших сезонным ОРВИ может выработаться иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19. Однако в ведомстве заявили, что пока неизвестно, насколько эффективен такой иммунитет.