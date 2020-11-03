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Пандемия коронавируса ,  
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В 47 регионах России заболеваемость ОРВИ превысила эпидпороги

Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 47 регионах России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 47 субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ зафиксировано преимущественно среди взрослого населения.

Также в ведомстве сообщили, что во всех российских регионах проходит вакцинация населения против гриппа. В стране прививку сделали уже более 49,4 млн. человек, что составляет 33,7% от численности населения России.

Роспотребнадзор перечислил пять правил защиты от коронавируса и ОРВИ
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Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Неделю назад пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что превышение эпидемических порогов по ОРВИ зафиксировано в 38 регионах. К тому моменту от гриппа в стране привились свыше 43,8 млн. человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об исследовании американских ученых, согласно которому у переболевших сезонным ОРВИ может выработаться иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19. Однако в ведомстве заявили, что пока неизвестно, насколько эффективен такой иммунитет.

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