В 47 регионах России заболеваемость ОРВИ превысила эпидпороги
Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 47 регионах России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 47 субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
В Роспотребнадзоре уточнили, что превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ зафиксировано преимущественно среди взрослого населения.
Также в ведомстве сообщили, что во всех российских регионах проходит вакцинация населения против гриппа. В стране прививку сделали уже более 49,4 млн. человек, что составляет 33,7% от численности населения России.