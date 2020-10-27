Превышение порогов заболеваемости ОРВИ обнаружили в 38 регионах России

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В 38 регионах России наблюдается превышение эпидемических порогов по заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 38 субъектах Российской Федерации, преимущественно за счет взрослого населения», — говорится в сообщении ведомства.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что в России прививку против гриппа сделали свыше 43,8 млн. человек, что составляет 29,9% от численности населения страны.

Неделю назад пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что превышение эпидемических порогов по ОРВИ зафиксировано в 41 регионе. К тому моменту от гриппа в стране привились 38,9 млн человек.