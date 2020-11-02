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В России создадут центр по борьбе с телефонным спамом

Фото:Tom Pennington / Getty Images
Фото: Tom Pennington / Getty Images

В России планируют создать центр по борьбе с телефонным спамом, фишингом и киберпреступлениями. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев, выступая на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.

Кроме того, Минцифры планирует начать независимое тестирование всех государственных информационных систем на предмет дырок в их безопасности. Все эти мероприятия организованы в рамках борьбы с киберпреступлениями, отметил Шадаев.

«То есть наши системы станут более безопасными, а мы будем более четко и быстро реагировать на все случаи, жалобы, когда человеку звонят, начинают пытаться совершить какие-то мошеннические действия и так далее», — сказал Шадаев.

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Максут Шадаев

В сентябре Минцифры предложило запретить стандартные протоколы шифрования в интернете, с помощью которых на сайтах шифруется важная информация — пароли, банковские переводы и т.д. По словам Шадаева, они позволяют обходить все существующие системы фильтрации и блокировок запрещенных сайтов. Современные криптографические алгоритмы и методы шифрования TLS 1.3, ESNI, DoH, DoT снижают эффективность фильтрации трафика, что затрудняет выявление запрещенного в России контента и блокировку соответствующих ресурсов, считают власти.

Подобными протоколами пользуются в интернет-банках, сервисах электронной коммерции, сервисах для операционных систем Android и iOS, говорили опрошенные РБК эксперты. Из-за блокировки указанных протоколов могут перестать работать зарубежные сервисы электронной почты, сервисы по покупке билетов, а также видеосервисы вроде YouTube, предупреждали они.

Максут Шадаев спам
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