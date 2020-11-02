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В Югорске подросток застрял в турбине установленного в сквере Як-40

Фото:ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу
Фото: ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу

Спасатели вытащили из турбины самолета Як-40, установленного в качестве памятника в Югорске, 12-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС Ханты-Мансийского автономного округа.

Позднее подросток рассказал сотрудникам спасательной службы, что внутри поверхность турбины была скользкой и обледенелой, поэтому он не смог выбраться самостоятельно. С помощью веревки ребенка удалось вытащить.

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Фото:epp.genproc.gov.ru

«Конструкция под наклоном, внутри гладкая цилиндрическая поверхность, все обледенелое, самому и взрослому не выбраться. Старались побыстрее достать парня, минут десять ушло на все про все», — рассказал помощник начальника дежурного караула Юрий Володькин.

Медики обследовали подростка на обморожение, сейчас его жизни ничто не угрожает.

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Фото:Никита Попов / РБК

В октябре в Подмосковье четырехлетний ребенок упал в канаву с водой в недостроенном фундаменте на промзоне. Родители нашли мальчика и отвезли в больницу, однако он не выжил. Тогда по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России о причинении смерти по неосторожности.

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