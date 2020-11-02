В Югорске подросток застрял в турбине установленного в сквере Як-40

Фото: ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу

Спасатели вытащили из турбины самолета Як-40, установленного в качестве памятника в Югорске, 12-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС Ханты-Мансийского автономного округа.

Позднее подросток рассказал сотрудникам спасательной службы, что внутри поверхность турбины была скользкой и обледенелой, поэтому он не смог выбраться самостоятельно. С помощью веревки ребенка удалось вытащить.

«Конструкция под наклоном, внутри гладкая цилиндрическая поверхность, все обледенелое, самому и взрослому не выбраться. Старались побыстрее достать парня, минут десять ушло на все про все», — рассказал помощник начальника дежурного караула Юрий Володькин.

Медики обследовали подростка на обморожение, сейчас его жизни ничто не угрожает.