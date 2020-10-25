Ребенок упал с аттракциона в игровой зоне московского ТЦ

Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура начала проверку после падения ребенка с аттракциона в одном из торговых центров Москвы. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичного ведомства Людмила Нефедова.

Согласно сообщению, инцидент произошел 24 октября. Семилетний мальчик находился в игровой зоне торгового центра, где упал с аттракциона.

«В результате мальчик доставлен в медицинское учреждение», — заявила Нефедова.

Сотрудники столичной прокуратуры оценят соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности услуг для жизни и здоровья людей. После проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.