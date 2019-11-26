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Общество ,  
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В Москве ребенок упал из окна дома на козырек магазина

В Москве ребенок выпал из окна дома на козырек магазина на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по столице.

По данным ведомства, инцидент произошел по адресу: ул. Подольская, д. 27, корпус 1. Ребенок выжил. Как сообщили РБК в пресс-службе московского главка МЧС, прибывшие на место происшествия спасатели сняли его с козырька и передали медикам.

В октябре текущего года в Кемеровской области Следственный комитет начал доследственную проверку после падения шестилетней девочки и ее двухлетнего брата из окна четвертого этажа. Детей госпитализировали с тяжелыми травмами. Следователи считают, что они выпали с балкона, когда играли, пока родителей не было дома.

Позже уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что российский Минстрой внесет изменения в правила строительства в целях профилактики выпадения детей из окон.

Теги: Москва, ребенок, новости РБК
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