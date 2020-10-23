В Подмосковье завели дело из-за утонувшего на территории промзоны ребенка
В Ногинске в Московской области в промзоне утонул четырехлетний ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.
«Родители мальчика взяли его с собой на работу — в металлоприемку на территории промзоны в Ногинске, где оставили его без присмотра. В результате мальчик упал в канаву с водой в недостроенном фундаменте», — говорится в сообщении главка.
Мальчика нашли родители, они отвезли его в больницу, где ребенок умер, не приходя в сознание.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК России). Согласно закону, виновным в гибели ребенка грозит до двух лет лишения свободы.