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Общество ,  
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В Подмосковье завели дело из-за утонувшего на территории промзоны ребенка

Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Ногинске в Московской области в промзоне утонул четырехлетний ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

«Родители мальчика взяли его с собой на работу — в металлоприемку на территории промзоны в Ногинске, где оставили его без присмотра. В результате мальчик упал в канаву с водой в недостроенном фундаменте», — говорится в сообщении главка.

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Фото:ГУ МЧС по Тюменской области

Мальчика нашли родители, они отвезли его в больницу, где ребенок умер, не приходя в сознание.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК России). Согласно закону, виновным в гибели ребенка грозит до двух лет лишения свободы.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сейчас на месте трагедии работают криминалисты и следователи, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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