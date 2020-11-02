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Московские школьники вошли в пятерку лидеров по глобальным компетенциям

Фото:Максим Мишин / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

Москва заняла лидирующие позиции в программе оценки образовательных достижений в двух номинациях, согласно рейтингу Programme for International Student Assessment (PISA) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом со ссылкой на вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщается на сайте главы города.

По словам Раковой, столичные школьники заняли четвертое место по глобальным компетенциям и второе в номинации по исследованию финансовой грамотности.

Как пояснила заммэра, в направлении глобальные компетенции оценивалось то, насколько ученики «готовы жить и работать в многокультурном обществе, как они воспринимают глобальные явления и могут анализировать глобальные проблемы».

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Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости

Тестирование школьников проводилось в апреле 2018 года, от столицы в них участвовали почти 7,3 тыс. учащихся. Всего в исследовании участвовали школьники из 20 стран и регионов мира.

Ранее ОЭСР опубликовала результаты исследования навыков всех российских школьников по чтению, математике и естествознанию за аналогичный период. Несмотря на то что согласно данным тестов дети за последние 10 лет повысили математическую и читательскую грамотность, по трем направлениям они не вошли в список 20 мировых лидеров.

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При этом московские ученики заняли третье место по читательской, пятое место по математической и шестое место по естественно-научной грамотности.

Исследование PISA проводится раз в три года. Ученые анализируют навыки детей в возрасте 15 лет. Всего анализе знаний школьников за 2018 год приняли участие порядка 600 тыс. школьников почти из 80 стран мира, из них 7608 человек из 43 регионов России.

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