Московские школьники вошли в пятерку лидеров по глобальным компетенциям

Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

Москва заняла лидирующие позиции в программе оценки образовательных достижений в двух номинациях, согласно рейтингу Programme for International Student Assessment (PISA) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом со ссылкой на вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщается на сайте главы города.

По словам Раковой, столичные школьники заняли четвертое место по глобальным компетенциям и второе в номинации по исследованию финансовой грамотности.

Как пояснила заммэра, в направлении глобальные компетенции оценивалось то, насколько ученики «готовы жить и работать в многокультурном обществе, как они воспринимают глобальные явления и могут анализировать глобальные проблемы».

Тестирование школьников проводилось в апреле 2018 года, от столицы в них участвовали почти 7,3 тыс. учащихся. Всего в исследовании участвовали школьники из 20 стран и регионов мира.