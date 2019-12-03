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Российские школьники не попали в топ-20 рейтинга по чтению и математике
Школьники из России за 10 лет повысили грамотность по чтению, математике и естественным наукам, следует из международного исследования PISA. Лидерами рейтинга успешности школьников остаются китайцы и эстонцы

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала результаты исследования международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA ( (Programme for International Student Assessment) за 2018 год.

Исследование проводится один раз в три года, в его рамках анализируются мировые результаты учащихся в возрасте 15 лет. В исследовании 2018 года приняли участие порядка 600 тыс. школьников из 80 стран мира, из них 7608 человек из 265 школ 43 регионов России. Национальным координатором исследования PISA 2018 года был Центр оценки качества образования при Российской академии образования (РАО).

По сравнению с предыдущим исследованием 2015 года, в котором принимали участие 70 стран, Россия продемонстрировала снижение среднего балла сразу по трем областям оценки: читательской, естественно-научной и математической грамотности. Вместе с тем средний балл России в 2019 году по этим трем дисциплинам выше среднего балла среди всех стран — участниц исследования.

В пресс-службе Минпросвещения сообщили РБК, что по совокупности результатов Россия была отнесена экспертами PISA к успешной группе стран, «в которых произошли позитивные изменения не менее чем в двух образовательных областях». В ведомстве добавили также, что изменилась сама методология исследования в 2018 году, чем можно объяснить общее «проседание» стран в исследовании.

Какие дисциплины оценивались PISA

Читательская грамотность — способность понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением, для того чтобы достигать своих целей, расширять знания и возможности.

Математическая грамотность — способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах — включает в себя математические рассуждения, использование понятий, фактов, инструментов для объяснения и предсказания явлений.

Естественно-научная грамотность — способность занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, интересоваться естественно-научными идеями.

Как изменились показатели школьников

По читательской грамотности в 2018 году Россия заняла 31-е место со средним баллом 479 из 1000. В 2015 году показатель России по читательской грамотности равнялся 495 баллов. В первую пятерку нового рейтинга вошли Китай, Сингапур, два специальных административных района Китая (Макао и Гонконг) и Эстония.

Из исследования также следует, что средний балл цикла исследования 2018 года выше среднего балла в 2009 году, когда чтение было приоритетной областью исследования. Повышение за 9 лет составило 20 баллов. «Более 78% российских обучающихся [в 2019 году] достигли и превысили пороговый уровень читательской грамотности», — говорится в исследовании.

По показателю математической грамотности Россия в 2018 году заняла 30-е место со средним баллом 488. В топ-5 по этой дисциплине также вошли Китай, Макао и Гонконг, а также Сингапур, Тайвань и Япония.

Средний балл российских школьников по математической грамотности в 2015 году составлял 494 балла. Однако в сравнении с 2009 годом к 2018 году российские учащиеся продемонстрировали рост на 20 пунктов по этой дисциплине.

По естественно-научной грамотности Россия в 2018 году заняла 33-е место со средним баллом 478. Первые места в этой дисциплине также заняли страны Юго-Восточной Азии и Эстония. Показатель естественно-научной грамотности остался без изменений в сравнении с 2009 годом — 478 баллов.

В 2018 году помимо исследования учебных достижений стран PISA привела также показатели по отдельным городам и регионам. Как сообщает Рособрнадзор, в исследовании 2018 года приняли участие более 7 тыс. учащихся из 151 школы Москвы, отобранные методом случайной выборки.

По читательской грамотности московские школьники улучшили свои показатели с 519 баллов в 2016 году до 534 в 2018-м. По математической грамотности результат в Москве также вырос в сравнении с 2016 годом на три пункта: с 531 до 534. Уровень естественно-научной грамотности московских учащихся также продемонстрировал рост с 513 до 528 баллов, отчиталось ведомство.

Как в России оценили результаты рейтинга

По мнению вице-мэра Москвы по социальному развитию Анастасии Раковой, исследование PISA и другие независимые результаты, которые говорят о росте качества образования в Москве, «поставят точку в обсуждении, правильно ли была проведена модернизация школьного образования».

По словам заведующей Центра оценки качества образования при РАО Галины Ковалевой, снижение показателей России «статистически не значимо», так как оно не влияет на общую тенденцию развития, а также связано с изменением технологии оценки результатов тестирования. «Небольшое снижение действительно есть, но PISA в отчете признает позитивную тенденцию, так как Россия по исследованию в 2018 году вошла в список стран с позитивным развитием качества школьного образования», — пояснила Ковалева.

В пресс-службе Минпросвещения пояснили, что в 2018 году изменилась технология оценки, в частности, по читательской грамотности — формат заданий включил в себя «задания с гиперссылками». «Принят новый формат заданий, требующий помимо навыков чтения серьезные навыки работы с компьютером», — добавили в пресс-службе ведомства.

В 2018 году министр просвещения Ольга Васильева на совещании с главами региональных ведомств заявила, что к оценке PISA в 2021 году «нужно подготовиться», основное внимание в нем будет уделено оценке математической грамотности 15-летних. С 2019 года Минпросвещение реализует проект «мониторинга формирования функциональной грамотности обучающихся», в рамках которого были использованы подходы, применяемые в PISA по математике, чтению, естественным наукам, а также финансовой грамотности, развитию креативности, знанию глобальных проблем человечества.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: Ольга Васильева, Рособрнадзор, школа
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