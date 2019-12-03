Российские школьники не попали в топ-20 рейтинга по чтению и математике

Какие дисциплины оценивались PISA
Читательская грамотность — способность понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением, для того чтобы достигать своих целей, расширять знания и возможности.
Математическая грамотность — способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах — включает в себя математические рассуждения, использование понятий, фактов, инструментов для объяснения и предсказания явлений.
Естественно-научная грамотность — способность занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, интересоваться естественно-научными идеями.
Как изменились показатели школьников
По читательской грамотности в 2018 году Россия заняла 31-е место со средним баллом 479 из 1000. В 2015 году показатель России по читательской грамотности равнялся 495 баллов. В первую пятерку нового рейтинга вошли Китай, Сингапур, два специальных административных района Китая (Макао и Гонконг) и Эстония.
Из исследования также следует, что средний балл цикла исследования 2018 года выше среднего балла в 2009 году, когда чтение было приоритетной областью исследования. Повышение за 9 лет составило 20 баллов. «Более 78% российских обучающихся [в 2019 году] достигли и превысили пороговый уровень читательской грамотности», — говорится в исследовании.
По показателю математической грамотности Россия в 2018 году заняла 30-е место со средним баллом 488. В топ-5 по этой дисциплине также вошли Китай, Макао и Гонконг, а также Сингапур, Тайвань и Япония.
Средний балл российских школьников по математической грамотности в 2015 году составлял 494 балла. Однако в сравнении с 2009 годом к 2018 году российские учащиеся продемонстрировали рост на 20 пунктов по этой дисциплине.
По естественно-научной грамотности Россия в 2018 году заняла 33-е место со средним баллом 478. Первые места в этой дисциплине также заняли страны Юго-Восточной Азии и Эстония. Показатель естественно-научной грамотности остался без изменений в сравнении с 2009 годом — 478 баллов.
В 2018 году помимо исследования учебных достижений стран PISA привела также показатели по отдельным городам и регионам. Как сообщает Рособрнадзор, в исследовании 2018 года приняли участие более 7 тыс. учащихся из 151 школы Москвы, отобранные методом случайной выборки.
По читательской грамотности московские школьники улучшили свои показатели с 519 баллов в 2016 году до 534 в 2018-м. По математической грамотности результат в Москве также вырос в сравнении с 2016 годом на три пункта: с 531 до 534. Уровень естественно-научной грамотности московских учащихся также продемонстрировал рост с 513 до 528 баллов, отчиталось ведомство.
Как в России оценили результаты рейтинга
По мнению вице-мэра Москвы по социальному развитию Анастасии Раковой, исследование PISA и другие независимые результаты, которые говорят о росте качества образования в Москве, «поставят точку в обсуждении, правильно ли была проведена модернизация школьного образования».
По словам заведующей Центра оценки качества образования при РАО Галины Ковалевой, снижение показателей России «статистически не значимо», так как оно не влияет на общую тенденцию развития, а также связано с изменением технологии оценки результатов тестирования. «Небольшое снижение действительно есть, но PISA в отчете признает позитивную тенденцию, так как Россия по исследованию в 2018 году вошла в список стран с позитивным развитием качества школьного образования», — пояснила Ковалева.
В пресс-службе Минпросвещения пояснили, что в 2018 году изменилась технология оценки, в частности, по читательской грамотности — формат заданий включил в себя «задания с гиперссылками». «Принят новый формат заданий, требующий помимо навыков чтения серьезные навыки работы с компьютером», — добавили в пресс-службе ведомства.
В 2018 году министр просвещения Ольга Васильева на совещании с главами региональных ведомств заявила, что к оценке PISA в 2021 году «нужно подготовиться», основное внимание в нем будет уделено оценке математической грамотности 15-летних. С 2019 года Минпросвещение реализует проект «мониторинга формирования функциональной грамотности обучающихся», в рамках которого были использованы подходы, применяемые в PISA по математике, чтению, естественным наукам, а также финансовой грамотности, развитию креативности, знанию глобальных проблем человечества.