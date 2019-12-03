Российские школьники не попали в топ-20 рейтинга по чтению и математике

Российские школьники не попали в топ-20 рейтинга по чтению и математике

Школьники из России за 10 лет повысили грамотность по чтению, математике и естественным наукам, следует из международного исследования PISA. Лидерами рейтинга успешности школьников остаются китайцы и эстонцы

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала результаты исследования международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA ( (Programme for International Student Assessment) за 2018 год.

Исследование проводится один раз в три года, в его рамках анализируются мировые результаты учащихся в возрасте 15 лет. В исследовании 2018 года приняли участие порядка 600 тыс. школьников из 80 стран мира, из них 7608 человек из 265 школ 43 регионов России. Национальным координатором исследования PISA 2018 года был Центр оценки качества образования при Российской академии образования (РАО).

По сравнению с предыдущим исследованием 2015 года, в котором принимали участие 70 стран, Россия продемонстрировала снижение среднего балла сразу по трем областям оценки: читательской, естественно-научной и математической грамотности. Вместе с тем средний балл России в 2019 году по этим трем дисциплинам выше среднего балла среди всех стран — участниц исследования.

В пресс-службе Минпросвещения сообщили РБК, что по совокупности результатов Россия была отнесена экспертами PISA к успешной группе стран, «в которых произошли позитивные изменения не менее чем в двух образовательных областях». В ведомстве добавили также, что изменилась сама методология исследования в 2018 году, чем можно объяснить общее «проседание» стран в исследовании.