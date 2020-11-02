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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан обвинил Армению в обстрелах в Карабахе

Фото:AP
Фото: AP

Вооруженные силы Армении с 6:00 (5:00 мск) наносят удары по селам Агдамского и Агджабединского районов непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.

«С 6:00 2 ноября вооруженные силы Армении подвергают артиллерийскому обстрелу села Агдамского и Агджабединского районов», — говорится в сообщении.

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Здание Министерства обороны Армении

Ереван данное сообщение пока никак не прокомментировал.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном длится уже больше месяца. 27 сентября обе стороны обвинили друг друга в обстрелах и ввели военное положение. Несмотря на три заключенных в октябре договора о перемирии, бои ни разу так и не прекратились. После каждого соглашения государства снова обвиняли друг друга в ударах, в том числе по мирным жителям.

Россия неоднократно высказывалась о прекращении военных действий и призывала страны разрешить конфликт мирным путем. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в рамках «минской группы» заявили, что к разрешению ситуации необходимо прийти путем мирных переговоров, а также выразили соболезнования семьям погибших.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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