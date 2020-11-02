Вильфанд спрогнозировал более холодную зиму по сравнению с 2019 годом

Предстоящая зима в России будет холоднее, чем в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Он отметил, что погода в течение зимы будет неоднородной. «Тепло [в прошлом году] было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада... В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов», — пояснил Вильфанд, добавив, что прошлой зимой погоду определяли сформировавшиеся над Атлантикой воздушные массы, причем не только в европейской части страны, но и за Уралом и в азиатской части.

При этом температура в это время года, по его словам, все равно будет превышать норму.

31 октября Вильфанд сообщал, что в большинстве регионов страны ожидается теплая зима. Однако морозы все равно будут.