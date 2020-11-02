Вильфанд пообещал россиянам продолжение периода «золотой осени»

В центр европейской части России и на северо-запад с понедельника, 2 ноября, придет потепление, период «золотой осени» продолжится и в ноябре. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В течение следующей недели днем ожидается выше 10 градусов тепла. Температура в центре европейской части страны будет превышать норму на пять - семь градусов. Ожидается облачная погода, но осадков не предвидится.

«Тепло будет не только в центре Европейской России, но и в Санкт-Петербурге будет двузначное значение температуры. Погода, которую назвали «золотой осенью» в октябре, продолжается и в ноябре», — рассказал Вильфанд.

Он пояснил, что теплая погода связана с влиянием области высокого давления. «Теплые воздушные массы будут переносить тепло», — добавил синоптик.