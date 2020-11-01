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Синоптики сообщили о самом теплом октябре в Москве с начала наблюдений

Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Октябрь в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений за погодой. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Прошлый рекорд принадлежал октябрю 1967 года, когда средняя температура составила 9 градусов. Октябрь 2020 года получил среднемесячную температуру 9,2 градуса», — сказал синоптик.

По словам ведущего метеоролога Гидрометцентра Марины Макаровой, нормальная температура для октября составляет 5,1 градуса. Таким образом, в этом среднемесячная температура превысила норму на 4,1 градуса.

«Это большое отклонение. Оно связано с тем, что у нас очень часто погоду определяли теплые антициклоны, преимущественно это были гребни субтропических антициклонов, также антициклоны приходили с Атлантики», — объяснила она.

Макарова добавила, что осадков в октябре выпало около нормы, хотя они выпадали неравномерно.

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Прогнозы говорят о том, что ноябрь также будет теплым, рассказал Михаил Леус. По его словам, температура превысит норму на 1,5–2 градуса, а количество осадков будет меньше, чем должно быть. Макарова подтвердила, что на предстоящей неделе температура будет выше климатической нормы.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал теплый ноябрь в России. По его словам, особенно теплым этот месяц окажется в Коми, Архангельской области, Якутии, на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе. Синоптик добавил, что температурный фон ниже нормы не ожидается ни в одном российском регионе.

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