Синоптики сообщили о самом теплом октябре в Москве с начала наблюдений

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Октябрь в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений за погодой. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Прошлый рекорд принадлежал октябрю 1967 года, когда средняя температура составила 9 градусов. Октябрь 2020 года получил среднемесячную температуру 9,2 градуса», — сказал синоптик.

По словам ведущего метеоролога Гидрометцентра Марины Макаровой, нормальная температура для октября составляет 5,1 градуса. Таким образом, в этом среднемесячная температура превысила норму на 4,1 градуса.

«Это большое отклонение. Оно связано с тем, что у нас очень часто погоду определяли теплые антициклоны, преимущественно это были гребни субтропических антициклонов, также антициклоны приходили с Атлантики», — объяснила она.

Макарова добавила, что осадков в октябре выпало около нормы, хотя они выпадали неравномерно.