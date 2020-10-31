Гидрометцентр пообещал россиянам теплую зиму

В большинстве регионов России метеорологи прогнозируют теплую зиму, однако это не исключает периодических морозов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«В целом зима ожидается теплая, но это не значит, что не будет значительных морозов. Погода будет неоднородной», — заявил он.

Синоптик отметил, что в декабре температура будет выше нормы, особенно на севере европейской территории страны, а также в северной половине западной Сибири, Якутии и Красноярского края.

Январь тоже будет относительно теплым в большинстве регионов, особенно в южной части европейской России. А в феврале повышенная температура будет держаться во всей европейской части страны.