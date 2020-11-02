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Политика ,  
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Советник Трампа по COVID-19 извинился за интервью российскому иноагенту

Советник президента США по борьбе с коронавирусом Скотт Атлас извинился в своем Twitter за то, что дал интервью российскому телеканалу RT.

По его словам, он не знал, что российский канал зарегистрирован как иностранный агент в Соединенных Штатах.

«Я сожалею о том, что дал интервью, и приношу свои извинения за то, что позволил использовать себя», — написал Атлас в Twitter. Советник Дональда Трампа добавил, что в первую очередь хотел бы извиниться перед теми, кто занимается национальной безопасностью и «усердно работает над тем, чтобы защитить» страну.

Как отмечает CNN, советник Трампа по COVID-19 является радиологом и не имеет опыта в области инфекционных заболеваний или эпидемиологии. Атлас продвигает в Белом доме идею коллективного иммунитета от коронавируса, выступает против введения карантина и ношения масок. В интервью RT чиновник, в частности, заявлял, что локдаун «убивает людей» и называл карантин «эпическим провалом государственной политики».

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В 2017 году Министерство юстиции США потребовало от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента после обвинений России во вмешательстве в американские выборы 2016 года. В ответ российские власти приняли закон о СМИ — иноагентах. В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий присваивать статус иноагента физическим лицам и расширяющий список СМИ, которые могут быть приравнены к нему.

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