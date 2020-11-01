Посольство опровергло данные о гибели российских пограничников в Армении

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 79,33 (+0,46) Инвестиции, 30 окт, 13:58
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 92,63 (+0,03) Инвестиции, 30 окт, 13:58
Задержанного по подозрению в нападении на священника в Лионе отпустили Общество, 20:20 В городе на юге Франции произошла перестрелка Общество, 20:10 Зумеры в Поднебесной: дети семей «одного ребенка» Совместный проект, 20:06 Семак отреагировал на сообщения о назначении Почеттино тренером «Зенита» Спорт, 20:01 Путин заявил о привычке работать в дистанционном режиме Политика, 19:54 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 ноября Общество, 19:49 Валуев высказался о возможном поединке Усика с Джошуа Спорт, 19:31 В парламент Грузии пройдут семь партий и два блока Политика, 19:19 Зеленский заявил о заговоре олигархов после решения Конституционного суда Политика, 19:09 Десять кейсов цифрового бизнеса на грани фантастики РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 19:09 Посольство опровергло данные о гибели российских пограничников в Армении Политика, 19:00 Трамп обвинил Байдена в желании ввести локдаун в США на годы Общество, 18:57 Власти Дагестана ввели новые ограничительные меры из-за коронавируса Общество, 18:45 Гол Дзагоева позволил ЦСКА впервые в сезоне возглавить таблицу чемпионата Спорт, 18:27
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Посольство опровергло данные о гибели российских пограничников в Армении

Здание посольства России в Ереване
Здание посольства России в Ереване (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Сообщение о гибели двух российских пограничников в Армении является информационным вбросом. Об этом сообщило посольство России в Ереване в Facebook.

«Это не соответствует действительности», — заверили в диппредставительстве, комментируя появившиеся сразу в нескольких источниках «сведения» о гибели двух граждан России.

Ранее ИА Реалист со ссылкой на источники в Москве передал в Telegram, что в результате действий азербайджанских военных в ходе военного конфликта с Арменией погибли два российских пограничника.

Алиев выступил против участия третьей страны в конфликте в Карабахе
Политика
Ильхам Алиев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября отправил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой начать консультации для определения помощи, которую Москва может оказать Еревану.

В своем письме Пашинян сослался на договор о союзнических отношениях между Россией и Арменией 1997 года и на Соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 2006 года.

В российском МИД пообещали, что Армения получит необходимую помощь от России в том случае, если на территории страны возникнут боевые действия.

В Минобороны Армении сообщили о пленном наемнике из Сирии в Карабахе
Общество
Здание Министерства обороны Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что у Еревана «нет оснований» просить военную помощь у Москвы, поскольку Баку проводит военные операции «на признанной международным сообществом территории Азербайджана, а на территории Армении никаких операций не проводится».

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Обе страны ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на мирных жителей. За время конфликта военное перемирие было сорвано трижды.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Армения Россия пограничники гибель
Материалы по теме
В Минобороны Армении сообщили о пленном наемнике из Сирии в Карабахе
Общество
Азербайджан и Армения снова обвинили друг друга в обстрелах
Политика
В Карабахе заявили о ракетном обстреле со стороны Азербайджана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter