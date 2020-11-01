Посольство опровергло данные о гибели российских пограничников в Армении

Здание посольства России в Ереване (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Сообщение о гибели двух российских пограничников в Армении является информационным вбросом. Об этом сообщило посольство России в Ереване в Facebook.

«Это не соответствует действительности», — заверили в диппредставительстве, комментируя появившиеся сразу в нескольких источниках «сведения» о гибели двух граждан России.

Ранее ИА Реалист со ссылкой на источники в Москве передал в Telegram, что в результате действий азербайджанских военных в ходе военного конфликта с Арменией погибли два российских пограничника.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября отправил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой начать консультации для определения помощи, которую Москва может оказать Еревану.



В своем письме Пашинян сослался на договор о союзнических отношениях между Россией и Арменией 1997 года и на Соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 2006 года.



В российском МИД пообещали, что Армения получит необходимую помощь от России в том случае, если на территории страны возникнут боевые действия.