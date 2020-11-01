Чавушоглу прибыл в Баку для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Азербайджан для обсуждения ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Мы снова у наших братьев в Баку, чтобы подтвердить нашу решительную поддержку Азербайджану и обменяться мнениями о последних событиях в Нагорном Карабахе», — написал Чавушоглу.

В прошлый раз Чавушоглу прибыл в Азербайджан 6 октября. Тогда он встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым.