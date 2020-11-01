Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 79,33 (+0,46) Инвестиции, 30 окт, 13:58
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 92,63 (+0,03) Инвестиции, 30 окт, 13:58
Пашинян заявил об участии тысяч сирийских наемников в боях в Карабахе Общество, 12:50 Главный тренер «Аталанты» назвал причину отсутствия Миранчука в составе Спорт, 12:40 «Яндекс» проанализировал статистику запросов о потере обоняния Технологии и медиа, 12:36 Избитый из-за ссоры в родительском чате мужчина умер в Волгограде Общество, 12:33 В Мытищах после взрыва в гаражах под завалами оказались люди Общество, 12:32 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 46 млн Общество, 12:29 Чавушоглу прибыл в Баку для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе Политика, 12:09 Соперник боксера Гассиева завершил карьеру после поражения нокаутом Спорт, 12:08 Как развивается российский рынок «умных» домов РБК и Intel NUC, 12:01 Синоптики сообщили о самом теплом октябре в Москве с начала наблюдений Общество, 11:54 Бой Махачева и Дос Аньоса возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе Спорт, 11:36 Как отметили коронавирусный Хеллоуин в разных странах. Фоторепортаж Общество, 11:24  «Грузинская мечта» заявила о большинстве на выборах в парламент Политика, 11:21 Пострадавшие и выигравшие: исследование влияния пандемии на бизнес России РБК и SAP, 11:15
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Чавушоглу прибыл в Баку для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Азербайджан для обсуждения ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Мы снова у наших братьев в Баку, чтобы подтвердить нашу решительную поддержку Азербайджану и обменяться мнениями о последних событиях в Нагорном Карабахе», — написал Чавушоглу.

В прошлый раз Чавушоглу прибыл в Азербайджан 6 октября. Тогда он встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым.

Азербайджан и Армения снова обвинили друг друга в обстрелах
Политика
Фото:AP

29 сентября, спустя два дня после начала вооруженного конфликта между Баку и Ереваном, глава турецкого МИДа заявил о полной поддержке Турцией Азербайджана. «Мы всегда стоим за Азербайджан — и на поле боя, и за столом переговоров», — сказал Чавушоглу.

Столкновения между Азербайджаном и Арменией начались 27 сентября. Обе страны обвиняют друг друга в начале боевых действий и нарушении соглашений о перемирии. В результате конфликта есть жертвы среди мирного населения.

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Материалы по теме
Азербайджан и Армения снова обвинили друг друга в обстрелах
Политика
В Карабахе заявили о ракетном обстреле со стороны Азербайджана
Политика
Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих населенных пунктов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter