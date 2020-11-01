Азербайджан и Армения снова обвинили друг друга в обстрелах

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Ночью Вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха, сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Со своей стороны Баку также обвинил Ереван в обстрелах.

По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные при помощи боевой авиации нанесли удар по карабахскому городу Мартуни и близлежащим населенным пунктам. Кроме того, Азербайджан открыл огонь из установок «Град» и «Смерч» по общинам Аветараноц и Сзнек, а также обстрелял села Аскеранского района, сообщила Степанян. Она уточнила, что среди мирного населения никто не пострадал.

Степанян добавила, в результате действий армянских военных силы Азербайджана понесли большие потери и были отброшены назад. Однако утром они возобновили наступательные действия и ракетные удары по населенным пунктам.

В Минобороны Азербайджана заявили, что ночью армянские военные обстреляли из артиллерии, минометов и стрелкового оружия позиции подразделений азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе в Товузском, Кедабекском и Губадлинском районах.