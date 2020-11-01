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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан и Армения снова обвинили друг друга в обстрелах

Фото:AP
Фото: AP

Ночью Вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха, сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Со своей стороны Баку также обвинил Ереван в обстрелах.

По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные при помощи боевой авиации нанесли удар по карабахскому городу Мартуни и близлежащим населенным пунктам. Кроме того, Азербайджан открыл огонь из установок «Град» и «Смерч» по общинам Аветараноц и Сзнек, а также обстрелял села Аскеранского района, сообщила Степанян. Она уточнила, что среди мирного населения никто не пострадал.

Степанян добавила, в результате действий армянских военных силы Азербайджана понесли большие потери и были отброшены назад. Однако утром они возобновили наступательные действия и ракетные удары по населенным пунктам.

Обстрелы и взаимные обвинения: больше месяца войны в Нагорном Карабахе
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В Минобороны Азербайджана заявили, что ночью армянские военные обстреляли из артиллерии, минометов и стрелкового оружия позиции подразделений азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе в Товузском, Кедабекском и Губадлинском районах.

Также в Баку сообщили, что с утра вооруженные силы Армении подвергают интенсивному артиллерийскому обстрелу город Тертер, поселок Шихарх, а также ряд других населенных пунктов.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. С тех пор стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, однако каждый раз обвиняли друг друга в срыве перемирия и возобновляли боевые действия.

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По итогам переговоров, которые состоялись в Женеве 30 октября при участии представителей Минской группы ОБСЕ, Азербайджан и Армения договорились не обстреливать целенаправленно гражданские объекты и мирное население в Нагорном Карабахе.

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