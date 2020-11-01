Число погибших при землетрясении на западе Турции превысило 50

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Число погибших в результате землетрясения на западе Турции возросло до 51. Об этом сообщают Sözcü и TRT Haber со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

По последним данным, из-за землетрясения пострадали 896 человек. Из них 682 человека уже выписаны из больниц, а 214 граждан еще находятся на лечении.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем 30 октября. Эпицентр находился в Эгейском море вблизи города Сеферихисар провинции Измир. В результате стихийного бедствия больше всего пострадал город Измир.

Подземные толчки почувствовали также жители близлежащих островов, принадлежавших Греции. На греческом острове Самос в результате землетрясения погибли два человека и несколько десятков пострадали.



Президент России Владимир Путин направил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану и премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису.