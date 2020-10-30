Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с землетрясением в Измире

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением в турецкой провинции Измир. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия», — написал Путин своему турецкому коллеге.

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Землетрясение произошло 30 октября. По данным на 19:00 мск, в результате погибли шесть человек, 321 пострадал. В результате землетрясения магнитудой 6,6 пострадали 20 построек в Измире. Последствия стихии также затронули другие турецкие провинции и близлежащие греческие острова, особенно Самос.