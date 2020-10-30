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Политика ,  
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Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с землетрясением в Измире

Фото:Usame Ari / Getty Images
Фото: Usame Ari / Getty Images

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением в турецкой провинции Измир. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия», — написал Путин своему турецкому коллеге.

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Землетрясение произошло 30 октября. По данным на 19:00 мск, в результате погибли шесть человек, 321 пострадал. В результате землетрясения магнитудой 6,6 пострадали 20 построек в Измире. Последствия стихии также затронули другие турецкие провинции и близлежащие греческие острова, особенно Самос.

Землетрясение привело к разрушению домов на западе Турции
Общество
Фото:Gurcan_1903 / Twitter

Евросоюз и Азербайджан заявили о готовности предоставить помощь Турции в случае необходимости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев созвонился с Эрдоганом.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган землетрясение
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