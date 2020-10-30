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Очевидцы рассказали о землетрясении в Турции

Фото:Mehmet Ozdogru / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mehmet Ozdogru / Keystone Press Agency / Global Look Press

Многие жители города Измир, где 30 октября произошло землетрясение, пережидали подземные толчки в парках, а в городе образовались большие пробки, сообщила РБК местная жительница Ангелина Шенол.

«Я пошла в парк возле дома, там было много семей. Люди паниковали, нервничали. Многих в городе отпустили с работы, в том числе моего мужа. Он приехал домой, и мы поехали за моей подругой, она работает в районе, где были сильные толчки. Забрали ее и поехали домой. Были очень большие пробки, на обратном пути мы простояли два с половиной часа», — рассказала она.

Вечером в Измире снова ощущались толчки, отметил в разговоре с РБК еще один местный житель Ахмет Элито: «Я был на работе, на стройке десятиэтажного здания в районе Чанкая, когда начало трясти. Я бегом спустился на первый этаж и вышел из здания. Потом я увидел трещины на потолке в здании, где мы работали. Вечером я вернулся домой, и снова начались толчки. Я опять выбежал на улицу».

По словам очевидца, его дом не пострадал, но в районах Буджа и Байраклы многие здания разрушены.

Тряску ощутили и жители других городов. Житель Бурсы, расположенной в 350 км от Измира, Сонер Солмаз сообщил, что чувствовал толчки и видел, как в его кабинете качалась люстра.

«Я был в офисе, где-то в 15:00–15:30 (время совпадает с московским. — РБК) внезапно началось землетрясение. Начали качаться люстры. Я сидел на кресле, почувствовал, как будто под креслом прошла какая-то волна. Это продолжалось секунд 20–25», — объяснил мужчина.

Он уточнил, что в Бурсе землетрясение было слабое и на улицу никто не выбегал.

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Землетрясение магнитудой 6.6 произошло у западного побережья Турции. По последним данным Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD), погибли 12 человек, а 419 пострадали. Сейчас в 17 зданиях в зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.

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