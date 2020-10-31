Путин выразил премьеру Греции поддержку в связи с землетрясением

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису в связи с землетрясением в Эгейском море, которое затронуло ряд греческих островов. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Хотел бы передать слова сочувствия и поддержки всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия жителям Греции, пожелать скорейшего восстановления районов страны, которым нанесен ущерб», — написал Путин.

Накануне Путин выразил соболезнования в связи землетрясением президенту Турции Реджеп Тайип Эрдогану.

Землетрясение в Эгейском море магнитудой 6,6 произошло 30 октября. По последним данным, в турецком Измире в результате подземных толчков погибли 25 человек. В Греции сообщается о смерти двух подростков на острове Самос, 20 человек пострадали.