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Профессор НГУ назвал фактор для снижения заражения COVID-19 в пять раз

Люди, которые носят очки, в пять раз меньше подвержены заражению коронавирусной инфекций COVID-19. Такое мнение в рамках форума  биотехнологий OpenBio, проходившего в наукограде Кольцово, озвучил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов. Об этом сообщает «Российская газета».

«В Китае было проведено исследование, оказывается, люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже. В Китае это очень ярко проявляется, потому что там мало носят контактные линзы, зато много (людей с проблемами зрения. — РБК) носят очки более 80%. Так вот, пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего 10% носили очки», — сказал ученый.

Говоря об эффективности медицинских масок, Нетесов отметил, что на этот счет опубликовано множество противоречивых утверждений.

«И первые выводы одного из исследований действительно показали, что 85 процентов зараженных носили маску постоянно, либо часто. Однако половина из этих 85% заразились от членов своей семьи. Дома они, естественно, маски не носили», — сказал специалист.

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Фото:Фото: Jasper James / moodboard / Global Look Press

НГУ коронавирус COVID-19
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