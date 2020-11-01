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Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 42

Число погибших в результате землетрясения на западе Турции возросло до 42. Об этом сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

«В общей сложности 42 наших гражданина погибли, 1 из них погиб в результате утопления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате стихийного бедствия ранения получили 886. На лечении находятся 229 человек. В настоящее время в 9 зданиях Измира продолжаются поисково-спасательные работы. 

Ранее сообщалось о 35 погибших в результате землетрясения.

Последствия землетрясения в Турции и Греции. Фоторепортаж
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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем 30 октября. Эпицентр находился в Эгейском море вблизи города Сеферихисар провинции Измир. Кроме того город Измир оказался наиболее пострадавшим в результате стихии. После стихийного бедствия в город прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Подземные толчки почувствовали и жители близлежащих островов, принадлежавших Греции.

Землетрясение также привело к разрушениям на греческом острове Самос, где погибли два человека и несколько десятков пострадали.

В связи с землетрясением президент России Владимир Путин направил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану, а также премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису.

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