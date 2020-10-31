Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35

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Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 35 человек, сообщает газета Milliyet со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.

Он уточнил, что на данный момент госпитализированы 243 пострадавших. Восемь из них находятся в реанимации. Всего в больницы обратились 823 человека. Ранее глава Минздрава сообщал о 28 погибших при землетрясении.

По данным издания, в город Измир, наиболее пострадавший в результате землетрясения, прибыл президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Накануне на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар. Подземные толчки ощущались в нескольких турецких городах, а также на соседних греческих островах. Наиболее пострадал Измир, где разрушено около двух десятков зданий.