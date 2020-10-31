Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 79,33 (+0,46) Инвестиции, 30 окт, 13:58
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 92,63 (+0,03) Инвестиции, 30 окт, 13:58
Саакашвили отказался от должности премьера Грузии Политика, 21:32 Как Botkin.AI диагностирует рак, турберкулез и коронавирус РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 21:10 «Локомотив» проиграл третий матч подряд Спорт, 21:03 Трансферы и скандалы. Как Бартомеу привел «Барселону» к риску банкротства Спорт, 20:57 Гендиректор «Спартака» объяснил поражение в матче с «Ростовом» Спорт, 20:46 Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35 Общество, 20:41 Теннисист Рублев пятый раз в сезоне вышел в финал турнира АТР Спорт, 20:15 Финтех для ультрахайнетов: как облегчить и автоматизировать трейдинг РБК и Refinitiv, 20:07 Власти Москвы отменили марш в честь парада 7 ноября из-за пандемии Общество, 20:07 В Австрии закроют бары и введут комендантский час из-за COVID-19 Политика, 20:01 «Лацио» объявил о вспышке коронавируса перед матчем с «Зенитом» Спорт, 19:40 Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии Сергея Ченчика Политика, 19:25 Неизвестный ранил священника у православной церкви в Лионе Общество, 19:06 Креативный директор Frame Moscow — о незаменимых вещах в гардеробе РБК и Frame Moscow, 19:03
Общество ,  
0 

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35

Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 35 человек, сообщает газета Milliyet со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.

Он уточнил, что на данный момент госпитализированы 243 пострадавших. Восемь из них находятся в реанимации. Всего в больницы обратились 823 человека. Ранее глава Минздрава сообщал о 28 погибших при землетрясении.

При землетрясении в Турции пострадали более 800 человек
Общество

По данным издания, в город Измир, наиболее пострадавший в результате землетрясения, прибыл президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Накануне на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар. Подземные толчки ощущались в нескольких турецких городах, а также на соседних греческих островах. Наиболее пострадал Измир, где разрушено около двух десятков зданий.

Последствия землетрясения в Турции и Греции. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Землетрясение также привело к разрушениям на греческом острове Самос, где погибли два человека и несколько десятков пострадали.

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге, а также премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису в связи с землетрясением.

Турция землетрясение
Материалы по теме
Очевидцы рассказали о землетрясении в Турции
Общество
Цунами в турецком Измире после землетрясения. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter