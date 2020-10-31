При землетрясении в Турции пострадали более 800 человек

В результате землетрясения в Турции погибли 24 человека, еще 804 получили ранения. Об этом сообщило агентство Турции по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

«В общей сложности 24 человека погибли, один из них утонул. Всего 804 человека получили ранения: 743 человека — в Измире, 5 — в Манисе, 2 — в Балыкесире и 54 — в Айдыне», — говорится в сообщении.

По данным ресурса, спасатели уже разобрали завалы восьми из 17 разрушенных домов в Измире. Еще в девяти зданиях работы продолжаются. Под завалами могут быть погибшие и раненые.

К поисково спасательным работам привлечены почти 4 тыс. человек, 20 собак-спасателей и 475 автомобилей.