Число погибших в результате землетрясения в Измире выросло до 25

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В результате землетрясения на западном побережье Турции погибли 25 человек, 804 человека получили ранения. Об этом сообщает агентство Турции по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

Ранее в агентстве говорили о 24 погибших, один из которых утонул. Из 804 пострадавших 743 человека — в Измире, 5 — в Манисе, 2 — в Балыкесире и 54 — в Айдыне. По данным AFAD, из 17 пострадавших зданий в девяти уже закончились поисково-спасательные работы, в семи они пока продолжаются.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября на глубине 16,54 км в Эгейском море. Разрушения были зафиксированы не только на территории Турции, но и в Греции, где на острове Самос разрушилась церковь и погибли два подростка.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией.