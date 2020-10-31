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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 3,6 тыс. человек

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 3634 пациента. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 311 450 человек», — уточнила она.

Ранее стало известно, что за 30 октября от COVID-19 в столице скончались 55 человек. Таким образом, с начала эпидемии в Москве от коронавируса умерли 6768 человек.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что властям удастся избежать введения жестких ограничений в столице вроде тех, что сейчас вводятся в европейских странах. Он раскритиковал введение комендантского часа в ночное время для предотвращения распространения коронавируса, объяснив, что число людей на улицах и в общественных местах ночью «радикально меньше», чем в течение дня. Ранее о введении комендантского часа объявляли в Чехии (с 21:00 до 5:00), Бельгии (с полуночи до 5:00) и Словении (с 21:00 до 6:00).

По словам Собянина, эпидемиологическая обстановка в Москве пока что позволяет обходиться ранее принятыми мерами.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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