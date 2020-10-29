Собянин раскритиковал введение комендантского часа из-за коронавируса

Сергей Собянин (Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»)

Введение комендантского часа в ночное время для предотвращения распространения коронавируса является популистской мерой. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мне забавно видеть, когда вводят комендантский час с 23:00 до 06:00. <...>. Мне кажется, это больше такие популистские меры», — сказал он.

Собянин пояснил, что число людей на улицах и в общественных местах ночью «радикально меньше», чем в течение дня.

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