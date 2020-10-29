Собянин не увидел необходимости вводить жесткие меры «как в Европе»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в Москве не придется вводить жесткие меры из-за коронавируса, как это происходит в других странах Европы. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Очень надеюсь, что никаких жестких мер, которые применяют сегодня в Европе — во Франции, Германии, других странах, — мы вводить не будем», — отметил он.

По его словам, сейчас ситуация в столице позволяет обойтись без этого. Глава города напомнил о важности соблюдения уже введенных в Москве мер, поскольку это единственное условие, чтобы «выйти из этого кризиса достойно».

Ранее Собянин раскритиковал введение комендантского часа в ночное время для предотвращения распространения коронавируса. Он назвал эту меру популистской, объяснив, что число людей на улицах и в общественных местах ночью «радикально меньше», чем в течение дня.