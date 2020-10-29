Собянин не увидел необходимости вводить жесткие меры «как в Европе»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 78,87 (+1,32) Инвестиции, 12:31
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,6 (+1,34) Инвестиции, 12:31
Синоптики спрогнозировали теплый ноябрь на всей территории России Общество, 23:27 Прежде, чем начать инвестировать: ответы на главные вопросы РБК и Финансовая платформа, 23:18 Аксенов допустил ужесточение графиков подачи воды в Симферополе Общество, 23:16 Европейские ученые сообщили о новом варианте коронавируса Общество, 23:10 В Москве за сутки умерли 69 человек с коронавирусом Общество, 23:05 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 октября Общество, 23:03 Полицейский застрелил мужчину с ножом в Канаде Общество, 22:46 ЦСКА сыграл вничью с хорватским «Динамо» в домашнем матче Лиги Европы Спорт, 22:45 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и СберПервый, 22:41 Austrian Airlines сообщила о возобновлении рейсов в Россию Общество, 22:36 Вооруженные нападения радикалов во Франции. Главное Общество, 22:21 Трамп осудил атаки во Франции и призвал радикалов остановить насилие Общество, 22:13 Жизненный цикл атомного ледокола от рождения до старости «РБК Стиль» и «Росатом», 22:11 Собянин не увидел необходимости вводить жесткие меры «как в Европе» Общество, 22:09
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин не увидел необходимости вводить жесткие меры «как в Европе»

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в Москве не придется вводить жесткие меры из-за коронавируса, как это происходит в других странах Европы. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Очень надеюсь, что никаких жестких мер, которые применяют сегодня в Европе — во Франции, Германии, других странах, — мы вводить не будем», — отметил он.

По его словам, сейчас ситуация в столице позволяет обойтись без этого. Глава города напомнил о важности соблюдения уже введенных в Москве мер, поскольку это единственное условие, чтобы «выйти из этого кризиса достойно».

Собянин назвал признак стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее Собянин раскритиковал введение комендантского часа в ночное время для предотвращения распространения коронавируса. Он назвал эту меру популистской, объяснив, что число людей на улицах и в общественных местах ночью «радикально меньше», чем в течение дня.

Ранее о введении комендантского часа объявляли в Чехии (с 21:00 до 5:00), Бельгии (с полуночи до 5:00) и Словении (с 21:00 до 6:00).

Мэр Москвы 19 октября также заверил, что крайние меры, в том числе введение комендантского часа или полное закрытие города, «абсолютно неприемлемы и невозможны» для Москвы.

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

В Москве с начала пандемии коронавируса выявили 413 928 заболевших. Из них 303 831 человек выздоровел. Общее число умерших — 6644.

Сергей Собянин коронавирус меры Москва
Материалы по теме
Собянин раскритиковал введение комендантского часа из-за коронавируса
Общество
Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
Общество
Собянин назвал признак стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter