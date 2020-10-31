Врач оценил сроки исчезновения иммунитета у переболевших COVID-19

Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, полностью теряют гуморальный (антительный) иммунитет через три-пять месяцев после болезни. Об этом сообщил руководитель клинического исследования вакцины «Спутник V» на пациентах старше 60 лет, главный кардиолог управления делами президента, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин в интервью «Известия».

«Почти все переболевшие COVID в ближайшие 3–5 месяцев полностью теряют гуморальный иммунитет, имеют высокий риск повторного заражения», — заявил он.

Ломакин добавил, что иммунитет, вырабатывающийся у переболевших COVID-19, сам по себе не очень стойкий. В связи с этим врач намерен привиться вакциной «Спутник V» в ближайшее время, несмотря на то, что сам перенес заболевание в августе.

Ранее ученые из Лондонского Имперского колледжа по итогам популяционного исследования пришли к выводу, что уровень антител к коронавирусу в крови человека падает быстрее, чем это ожидалось раньше.