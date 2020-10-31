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Врач оценил сроки исчезновения иммунитета у переболевших COVID-19

Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, полностью теряют гуморальный (антительный) иммунитет через три-пять месяцев после болезни. Об этом сообщил руководитель клинического исследования вакцины «Спутник V» на пациентах старше 60 лет, главный кардиолог управления делами президента, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин в интервью «Известия».

«Почти все переболевшие COVID в ближайшие 3–5 месяцев полностью теряют гуморальный иммунитет, имеют высокий риск повторного заражения», — заявил он.

Ломакин добавил, что иммунитет, вырабатывающийся у переболевших COVID-19, сам по себе не очень стойкий. В связи с этим врач намерен привиться вакциной «Спутник V» в ближайшее время, несмотря на то, что сам перенес заболевание в августе.

Путин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в России
Политика
Фото:Татьяна Макеева / Reuters

Ранее ученые из Лондонского Имперского колледжа по итогам популяционного исследования пришли к выводу, что уровень антител к коронавирусу в крови человека падает быстрее, чем это ожидалось раньше.

На начальном этапе исследования было зафиксировано 6% взрослых жителей Великобритании, переболевших COVID-19 и имеющих антитела. Однако спустя несколько месяцев доля сократилась до 4,8%, еще через три месяца — 4,4%. Всего с начала исследования доля людей с антителами сократилась на 26,5%.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 28 октября оценила вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации. По ее словам, вакцина, в первую очередь, защищает от тяжелого развития заболевания. Поэтому она посоветовала «осознанно подходить» к нынешним вакцинам и беречься, не рассчитывая, что после прививки никогда не заболеешь.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

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