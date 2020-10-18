Глава NASA заявил о растущих шансах обнаружить на Марсе следы жизни

Вероятность обнаружения следов жизни на Марсе увеличивается, сообщил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн. Такое заявление он сделал в ходе видеоконференции Марсианского общества.

Брайденстайн отметил, что свидетельства существования жизни на Марсе пока не обнаружены. «Но вероятность этого продолжает увеличиваться. Чем больше мы ищем, тем больше узнаем, что все необходимые, как мы считаем, для существования жизни элементы есть или были на Марсе в прошлом», — сказал он.

По словам Брандестайна, ранее ученые предположили, что на Марсе есть молекулы органических веществ.

В конце июля NASA запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту. Посадка на Марс запланирована на февраль 2021 года, в кратере Езеро. Ранее в этом месте с помощью спутниковых данных была обнаружена бывшая дельта реки, которая впадала в большое озеро.