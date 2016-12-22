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«Роскосмос» рассказал об испытаниях посадочной системы для миссии на Марс
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«Роскосмос» рассказал об испытаниях посадочной системы для миссии на Марс
Технологии и медиа, 15:52
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«Роскосмос» рассказал об испытаниях посадочной системы для миссии на Марс
В Швеции прошли испытания парашютной системы, которая должна будет спустить на поверхность Марса автоматическую станцию и марсоход в рамках программы «ЭкзоМарс». Запуск десантного модуля к другой планете намечен на 2020 год
Фото: Александр Ковалев / РИА Новости

В Швеции прошли испытания парашютов, которые должны обеспечить мягкую посадку спускаемой платформы и марсохода миссии «ЭкзоМарс» на поверхность планеты. Об этом говорится в поступившем в распоряжение РБК сообщении «Роскосмоса».

Парашюты должны будут спустить на поверхность Марса российскую посадочную платформу и марсоход, разработанный европейскими специалистами. Реализация «ЭкзоМарса» намечена на 2020 год. Низковысотные испытания парашютов прошли в шведской Кируне: упор делался на работу основного парашюта диаметром 35 м.

Для испытания тестовый имитатор десантного модуля на вертолете подняли на высоту 1,2 км, сбросили и задействовали парашютную систему. Сначала пришел в действие вытяжной парашют, который через 12 секунд привел в действие основной. «Весь процесс посадки на землю занял около двух с половиной минут. После приземления бортовое оборудование имитатора направило телеметрию в режиме реального времени», — рассказали в «Роскосмосе». Испытания показали успешную работу парашютной системы при отрицательных температурах.

Следующие тесты должны проводиться уже в условиях большой высоты. Для полной проверки парашютной системы десантный модуль сбросят со стратостата с высоты 30 км. Условия этого спуска с учетом низкого атмосферного давления на такой высоте будут похожи на те, что ожидают десантный модуль на Марсе.

«Успешное развертывание основного парашюта миссии «ЭкзоМарс-2020» с использованием вытяжного парашюта и последующие стабильный спуск и мягкая посадка модуля являются важной вехой для всего проекта. Когда этот гигантский парашют развернулся и доставил испытательный модуль на снежную поверхность в Кируне, это было весьма захватывающе! Мы с нетерпением ожидаем оценки полной последовательности спуска на парашюте в предстоящих высотных тестах», — прокомментировал завершившийся этап испытаний представитель Европейского космического агентства (ЕКА) Тьери Бланкварт.

Программа «ЭкзоМарс», которую «Роскосмос» реализует вместе с ЕКА, состоит из двух этапов. Первый прошел в 2016 году, когда на орбиту Марса с помощью ракеты «Протон-М» были запущены аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) и десантный модуль «Скиапарелли». Главной задачей последнего была отработка технологии входа в атмосферу Марса и десантирования на поверхность планеты.

19 октября «Скиапарелли» вошел в атмосферу Марса и на высоте 11 км затормозил с помощью парашюта. Однако завершить посадку не удалось — 21 октября ЕКА подтвердило гибель десантного модуля. Техническое расследование показало, что при приземлении произошел сбой системы измерения высоты, из-за чего аппарат слишком рано отстегнул парашюты и разбился о поверхность. Несмотря на это, в ЕКА заявили, что основная задача аппарата — тестирование технологии приземления — была выполнена.

Второй этап программы «ЭкзоМарс» намечен на 2020 год, когда к Марсу должны стартовать новый десантный модуль и российско-европейский марсоход. Запущенный во время миссии 2016 года аппарат TGO должен выполнять функцию ретранслятора для автоматической станции и марсохода.

«Ростех» и «Роскосмос» создадут десантный модуль для полета на Марс
Политика

Разработкой десантного модуля, как стало известно в середине марта, займутся совместно «Ростех» и «Роскосмос». Общая стоимость разработок по космической программе к 2020 году составит 1 млрд руб.

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Авторы: Георгий Тадтаев, Инна Сидоркова.
Теги: «Роскосмос» , «ЭкзоМарс»
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