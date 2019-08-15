«Роскосмос» отложил запуск миссии к Марсу после аварии при испытаниях

«Роскосмос» перенес сроки запуска совместной российско-европейской миссии «ExoMars-2020» после произошедшей в Швеции аварии при испытаниях европейской парашютной системы. Об этом сообщается на сайте агентства.

Запуск миссии запланирован в рамках «астрономического окна» 26 июля — 13 августа 2020 года, прибытие на Марс прогнозируется на март 2021 года. Ранее Дмитрий Рогозин анонсировал на своей странице в Twitter запуск миссии 25 июля 2020 года.

По данным «РИА Новости», 5 августа состоялись неудачные испытания парашютной системы. Механизмы развертывания парашютов сработали корректно, однако ткань куполов получила серьезные повреждения. Схожие неполадки уже наблюдались в июне. Парашюты должны будут спустить на поверхность Марса автоматическую станцию и марсоход миссии «ЭкзоМарс». Новые испытания системы будут проведены до конца 2019 года и в 2020 году.

«ЭкзоМарс» — совместный проект «Роскосмоса» и Европейского агентства космических исследований (ЕКА). На первом этапе в 2016 году были запущены космический аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) и десантный модуль «Скиапарелли». На втором этапе миссии к Марсу будет запущен десантный модуль совместной разработки «Ростеха» и «Роскосмоса» с европейским автоматическим марсоходом на борту.