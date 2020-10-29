Посол России предостерег США от эскалации гонки вооружений

Анатолий Антонов (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Заявления США о размещении в Европе вооружения для сдерживания России несут угрозу «разбалансировки региональной и глобальной безопасности» и могут привести к «повышению конфронтационного потенциала». Об этом сказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявление помощника американского президента по национальной безопасности Роберта О’Брайена о том, что Соединенные Штаты могут развернуть на европейском континенте гиперзвуковое оружие и баллистические ракеты для сдерживания России. Его слова приводятся на сайте дипломатического представительства.

Дипломат предостерег Вашингтон от эскалации гонки ракетных вооружений в Европе, если американская сторона действительно заинтересована в «реальном контроле над вооружениями».

26 октября российский президент Владимир Путин, напомнил посол, предложил дополнительные шаги по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, из которого ранее вышли США.

«Эта инициатива конкретизирует наш прошлогодний призыв к странам НАТО объявить (вслед за Россией) мораторий на размещение наземных РСМД, который бы подкреплялся взаимными верификационными мерами», — говорится в заявлении Антонова.

Кроме того, по его словам, Россия «в духе доброй воли» готова и дальше не размещать на европейской части страны «не нарушавшие требований ДРСМД ракеты 9М729» в обмен на то, что страны НАТО откажутся от размещения в Европе вооружений, ранее запрещенных в рамках ДРСМД. Российская сторона выразила готовность к совместным усилиям с зарубежными партнерами по предотвращению новой гонки вооружений.