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Посол России предостерег США от эскалации гонки вооружений

Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Заявления США о размещении в Европе вооружения для сдерживания России несут угрозу «разбалансировки региональной и глобальной безопасности» и могут привести к «повышению конфронтационного потенциала». Об этом сказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявление помощника американского президента по национальной безопасности Роберта О’Брайена о том, что Соединенные Штаты могут развернуть на европейском континенте гиперзвуковое оружие и баллистические ракеты для сдерживания России. Его слова приводятся на сайте дипломатического представительства.

Дипломат предостерег Вашингтон от эскалации гонки ракетных вооружений в Европе, если американская сторона действительно заинтересована в «реальном контроле над вооружениями».

26 октября российский президент Владимир Путин, напомнил посол, предложил дополнительные шаги по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, из которого ранее вышли США.

«Эта инициатива конкретизирует наш прошлогодний призыв к странам НАТО объявить (вслед за Россией) мораторий на размещение наземных РСМД, который бы подкреплялся взаимными верификационными мерами», — говорится в заявлении Антонова.

Кроме того, по его словам, Россия «в духе доброй воли» готова и дальше не размещать на европейской части страны «не нарушавшие требований ДРСМД ракеты 9М729» в обмен на то, что страны НАТО откажутся от размещения в Европе вооружений, ранее запрещенных в рамках ДРСМД. Российская сторона выразила готовность к совместным усилиям с зарубежными партнерами по предотвращению новой гонки вооружений.

В НАТО определились с дополнительными мерами по сдерживанию России
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<p>Пусковые установки зенитно-ракетного комплекса MIM -104 Patriot</p>

Накануне О'Брайен не исключил, что США могут разместить ракеты средней и меньшей дальности в Европе, для того чтобы «сдерживать» Россию, если это потребуется. По его словам, страна создает гиперзвуковое оружие и системы доставки баллистических ракет. «Мы защищаем наших союзников, противостоим Китаю и разместим при необходимости такое же вооружение в Европе, для того чтобы сдерживать Россию», — сказал помощник.

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В понедельник российский лидер заявил, что Москва готова отказаться от размещения ракет 9М729, разработку которых Вашингтон называл причиной выхода из ДРСМД, в европейской части, если страны НАТО пойдут на аналогичные шаги. Соединенные Штаты вышли из договора летом 2019 года.

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