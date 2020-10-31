В Роскачестве предупредили об опасности воды из кулера

Питьевая вода из кулеров может содержать повышенное количество вредоносных микроорганизмов и не всегда соответствует маркировке. Употребление такой воды может привести к проблемам со здоровьем. Об этом рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, передает агентство «Прайм».

Она пояснила, что сейчас организация по поручению Государственной комиссии по незаконному обороту промышленной продукции проверяет упакованную питьевую воду, в том числе ту, что предназначена для установки в кулеры. Роскачество определяет показатели химической безопасности (наличие патогенных организмов и общей обсемененности) и достоверность информации на маркировке.

«Бутылки для кулеров используются повторно, а при несоблюдении требований по обеззараживанию это может также привести к развитию микроорганизмов и оказывать негативное влияние на организм человека», — пояснила она.

Саратцева также отметила, что источником загрязнения воды может быть кран кулера. Если его не промывать, в воде начнут скапливаться вредные микроорганизмы. В конечном итоге, употребление такой воды может привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта.