Роскачество назвало признаки хорошего арбуза

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При выборе арбуза внимание стоит обратить на звук при постукивании, земляное пятно, хвостик и внешний вид плода, рассказали специалисты Роскачества.

«Звук должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, гулким, напоминающим вибрацию», — объяснил старший научный сотрудник института бахчеводства Артем Соколов.

Эксперт также подчеркнул, что глухой звук говорит о том, что арбуз перезрел, а звонкий — недозрел.

Не менее важен внешний вид плода. Корочка должна быть ровной, цельной и матовой, а земляное пятно — ярко-желтого цвета. Хвостик должен быть высохшим, но не пересохшим.