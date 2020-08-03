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Роскачество назвало признаки хорошего арбуза

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

При выборе арбуза внимание стоит обратить на звук при постукивании, земляное пятно, хвостик и внешний вид плода, рассказали специалисты Роскачества.

«Звук должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, гулким, напоминающим вибрацию», — объяснил старший научный сотрудник института бахчеводства Артем Соколов.

Эксперт также подчеркнул, что глухой звук говорит о том, что арбуз перезрел, а звонкий — недозрел.

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Фото: Leon Neal / Getty Images

Не менее важен внешний вид плода. Корочка должна быть ровной, цельной и матовой, а земляное пятно — ярко-желтого цвета. Хвостик должен быть высохшим, но не пересохшим.

О зрелости арбуза можно узнать, опустив его в ванну с водой. Перезревший арбуз утонет.

Специалист также заявил, что проверка плода на хруст не самый надежный способ, так как он хрустит при надавливании только один раз.

Ранее эксперты Роскачества предупредили о последствиях употребления хлеба с плесенью. Поедание несвежего продукта может вызвать бронхиальную астму, перекрестную аллергию и аспергиллез (грибковое заболевание).

Теги: арбузы, август, Роскачество
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