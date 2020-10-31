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Число погибших при землетрясении в Турции достигло 20

Минимум 20 человек погибли в результате землетрясения в Турции, еще около 800 получили ранения. Об этом сообщило государственное агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

«Всего погибли 20 граждан, один из них утонул. В общей сложности 799 человек получили ранения: 738 — в Измире, 5 — в Манисе, 2 — в Балыкесире и 54 — в Айдыне», — говорится в сообщении.

Последствия землетрясения в Турции и Греции. Фоторепортаж
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Ранее в агентстве сообщили, что спасательные работы завершены в четырех из 17 разрушенных зданий. Поиск пострадавших продолжается еще в 13 домах.

Всего в поисково-спасательных работах участвую 3,8 тыс. человек и 20 собак-спасателей. Также используются 450 автомобилей.

Очевидцы рассказали о землетрясении в Турции
Общество
Фото:Mehmet Ozdogru / Keystone Press Agency / Global Look Press

По данным ресурса, после землетрясения было зафиксировано 277 афтершоков, из которых 25 имели магнитуду более 4.

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Стихийное бедствие произошло в Турции 30 октября. Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на глубине 16,5 км. В результате разрушения произошли не только на территории Турции, но в Греции.

Ранее агентство сообщало о 17 погибших и 763 пострадавших.

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