Число погибших при землетрясении в Турции достигло 20

Минимум 20 человек погибли в результате землетрясения в Турции, еще около 800 получили ранения. Об этом сообщило государственное агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

«Всего погибли 20 граждан, один из них утонул. В общей сложности 799 человек получили ранения: 738 — в Измире, 5 — в Манисе, 2 — в Балыкесире и 54 — в Айдыне», — говорится в сообщении.

Ранее в агентстве сообщили, что спасательные работы завершены в четырех из 17 разрушенных зданий. Поиск пострадавших продолжается еще в 13 домах.

Всего в поисково-спасательных работах участвую 3,8 тыс. человек и 20 собак-спасателей. Также используются 450 автомобилей.