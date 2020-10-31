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Количество раненых при землетрясении в Турции возросло до 763 человек

В результате землетрясения в Турции пострадали 763 человека, еще 17 погибли. Об этом сообщает агентство страны по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

«Всего погибли 17 граждан, один из них утонул. В общей сложности 763 человека получили травмы», — говорится в сообщении.

Очевидцы рассказали о землетрясении в Турции
Общество
Фото:Mehmet Ozdogru / Keystone Press Agency / Global Look Press

По данным ресурса, больше всего раненых Измире, там пострадали 702 человека. Еще пятеро получили травмы в Манисе, двое в Балыкесире и 54 в Айдыне.

Спасатели уже завершили работы в четырех изданиях из 17. Еще в 13 домах под обломками остаются раненые. Сейчас на месте работают более 3,2 тыс. человек, также задействованы 20 собак-спасателей и 450 автомобилей.

Последствия землетрясения в Турции и Греции. Фоторепортаж
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Кроме того, сообщается о 211 афтершоках, 23 из которых имели магнитуду более 4.

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Землетрясение в Турции произошло днем 30 октября. Подземные толчки магнитудой 6,6 были зафиксированы на глубине 16,54 км. Больше всего разрушений произошло в Измире. Также последствия стихии были зафиксированы на территории Греции.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 607 раненых.

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