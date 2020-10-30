Число пострадавших при землетрясении в Турции выросло до 607 человек

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Количество раненых в результате землетрясения в Турции достигло 607 человек. Об этом сообщило государственное агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

«Всего погибли 12 граждан, один из них утонул. Еще 607 человек получили травмы», — говорится в сообщении.

По данным агентства, сейчас на месте работают спасатели. Они обследуют 17 разрушенных зданий и вытаскивают людей из-под завалов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, восемь пострадавших находятся в отделении интенсивной терапии, еще пятерых пришлось оперировать.