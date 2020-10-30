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Количество пострадавших при землетрясении в Турции достигло 522 человек

Фото:Usame Ari / Getty Images
Фото: Usame Ari / Getty Images

В результате землетрясения в турецкой провинции Измир погибли 12 человек, пострадали 522 человека. Об этом, как передает агентство Anadolu, заявил министр градостроительства и окружающей среды Мурат Курум.

«По последним данным, при землетрясении погибли 12 и пострадали 522 человека. Под обломками 17 разрушенных зданий есть люди, там работают спасатели», — сказал Курум.

Как заявил в ходе обращения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, «пяти пострадавшим проводят операцию, еще восемь человек находятся в отделении интенсивной терапии».

Очевидцы рассказали о землетрясении в Турции
Общество
Фото:Mehmet Ozdogru / Keystone Press Agency / Global Look Press

Землетрясение произошло 30 октября. В результате землетрясения магнитудой 6,6 пострадали 20 построек в Измире. Последствия стихии затронули другие турецкие провинции и близлежащие греческие острова, особенно Самос, где обрушилась церковь.

Ранее сообщалось о 321 пострадавшем и шести погибших. 

Последствия землетрясения в Турции и Греции. Фоторепортаж
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