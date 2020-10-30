Количество пострадавших при землетрясении в Турции достигло 522 человек

Фото: Usame Ari / Getty Images

В результате землетрясения в турецкой провинции Измир погибли 12 человек, пострадали 522 человека. Об этом, как передает агентство Anadolu, заявил министр градостроительства и окружающей среды Мурат Курум.

«По последним данным, при землетрясении погибли 12 и пострадали 522 человека. Под обломками 17 разрушенных зданий есть люди, там работают спасатели», — сказал Курум.

Как заявил в ходе обращения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, «пяти пострадавшим проводят операцию, еще восемь человек находятся в отделении интенсивной терапии».

Землетрясение произошло 30 октября. В результате землетрясения магнитудой 6,6 пострадали 20 построек в Измире. Последствия стихии затронули другие турецкие провинции и близлежащие греческие острова, особенно Самос, где обрушилась церковь.