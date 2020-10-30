Число пострадавших при землетрясении в Турции превысило 300 человек

Фото: Tuncay Dersinlioglu / Reuters

В результате землетрясения в турецком Измире погибли шесть человек, 321 человек пострадал. Об этом сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

Ранее агентство сообщало о четырех погибших и 152 пострадавших. На месте 12 разрушенных домов продолжаются спасательные работы.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября в акватории Эгейского моря. Оно привело к разрушениям на западе Турции. В Измире было разрушено около 20 зданий. Последствия стихии также затронули другие турецкие провинции и близлежащие греческие острова.

Как сообщает AFAD, турецкий «Красный полумесяц» направил в регион 54 сотрудника, 22 добровольца и 17 единиц спецтехники.