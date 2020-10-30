Экс-президент Армении Кочарян заразился COVID-19

Роберт Кочарян (Фото: Global Look Press)

Бывший президент Армении Роберт Кочарян на фоне конфликта в Нагорном Карабахе собирался приехать в Москву. Однако его тест на коронавирусную инфекцию, обязательный для въезжающих в Россию, дал положительный результат. Об этом сообщила в Facebook канцелярия политика.

«Результат теста оказался положительным, что было полной неожиданностью, так как у него не было и до сих пор нет никаких симптомов болезни», — пояснила канцелярия.

Кочарян отложил поездку и другие дела и ушел на самоизоляцию. В сообщении уточняется, что он продолжает делать все от него зависящее, чтобы содействовать прекращению войны в Карабахе.

Как отметила канцелярия, приехать в Москву Кочаряну предложили второй и третий президенты самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Аркадий Гукасян и Бако Саакян. Экс-президент Армении не мог покинуть страну, так как против него идет судебный процесс. «После разговора Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна с премьер-министром Армении суд разрешил Кочаряну выехать из страны (с ограничением по сроку до 7 ноября)», — указано в сообщении.