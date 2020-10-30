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Экс-президент Армении Кочарян заразился COVID-19

Роберт Кочарян
Роберт Кочарян (Фото: Global Look Press)

Бывший президент Армении Роберт Кочарян на фоне конфликта в Нагорном Карабахе собирался приехать в Москву. Однако его тест на коронавирусную инфекцию, обязательный для въезжающих в Россию, дал положительный результат. Об этом сообщила в Facebook канцелярия политика.

«Результат теста оказался положительным, что было полной неожиданностью, так как у него не было и до сих пор нет никаких симптомов болезни», — пояснила канцелярия.

Кочарян отложил поездку и другие дела и ушел на самоизоляцию. В сообщении уточняется, что он продолжает делать все от него зависящее, чтобы содействовать прекращению войны в Карабахе.

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Фото:anna.a.naghdalyan / Facebook

Как отметила канцелярия, приехать в Москву Кочаряну предложили второй и третий президенты самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Аркадий Гукасян и Бако Саакян. Экс-президент Армении не мог покинуть страну, так как против него идет судебный процесс. «После разговора Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна с премьер-министром Армении суд разрешил Кочаряну выехать из страны (с ограничением по сроку до 7 ноября)», — указано в сообщении.

Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. В 2018 году его арестовали по обвинению в свержении конституционного строя. В том числе вменили в вину разгон акций протеста в марте 2008 года в центре Еревана, когда погибли по меньшей мере десять человек («дело 1 марта»). Во время рассмотрения дела Кочаряна неоднократно освобождали и вновь брали под стражу, в июне 2020-го его отпустили под залог $4 млн.

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Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за территории Карабаха обострился в конце сентября. Стороны возобновили боевые действия в регионе, обвинив в этом друг друга. Обе страны перешли на военное положение, у них есть потери как среди гражданских, так и среди военнослужащих.

С тех пор Баку и Ереван заключили три перемирия, два при посредничестве Москвы и одно с помощью США. Однако все договоренности были сорваны. Главы МИД Армении и Азербайджана 30 октября встретились в Женеве.

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