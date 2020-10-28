Армения и Азербайджан поспорили из-за сообщений об обстреле города

Здание Министерства обороны Армении (Фото: ArmeniaMOD / Facebook)

Министерство обороны Армении опровергло информацию Азербайджана о ракетном обстреле прилегающего к Карабаху города Барда со стороны ракетных систем залпового огня вооруженных сил республики. Соответствующее заявление опубликовала в Facebook пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

«Заявление Минобороны Азербайджана о том, что ВС Армении якобы нанесли удар из РСЗО «Смерч» по городу Барда, безосновательное и лживое», — говорится в сообщении.

Министерство обороны Азербайджана заявило о ракетном обстреле города из РСЗО «Смерч» ранее 28 октября. «Вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим гуманитарного прекращения огня, подвергли ракетному обстрелу город Барда», — говорилось в сообщении ведомства. Также Азербайджан сообщил о погибших, раненых и об ущербе гражданской инфраструктуре.

Несколькими часами ранее Шушан Степанян со ссылкой на карабахские власти заявила об обстреле столицы Нагорного Карабаха, Степанакерта, из ракетной системы «Смерч».