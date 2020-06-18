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Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Кочаряна

Бывшего главу республики, обвиняемого в свержении конституционного строя, отпустили под залог $4 млн. Сейчас экс-политик находится в ереванском медцентре, где проходит послеоперационную реабилитацию
Роберт Кочарян
Роберт Кочарян (Фото: Ваграм Багдасарян / Photolure / ТАСС)

Апелляционный уголовный суд Армении удовлетворил жалобу адвокатов бывшего президента республики Роберта Кочаряна и освободил его под залог 2 млрд драмов ($4 млн). Об этом сообщил судья Арсен Никогосян, передает портал Aysor.

Сейчас Кочарян находится в медицинском центре «Измирлян» в Ереване, где проходит послеоперационное лечение. 29 мая административный суд удовлетворил иск адвоката экс-президента Арама Орбеляна, согласно которому его подзащитный должен оставаться в центре до окончания пандемии коронавируса.

Что инкриминируют бывшим армянским чиновникам и их родственникам
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<p>16 июня <a href="https://ru.armeniasputnik.am/politics/20180619/12761328/armenia-deputat-manvel-grigoryan-arestovan.html">был задержан</a> депутат армянского парламента, генерал Манвел Григорян. В его доме обнаружили десятки нарезного оружия, а также боеприпасы, продовольствие и чужие письма, которые предназначались солдатам в Нагорном Карабахе. Через трое суток его арестовали по обвинению в незаконном хранении оружия и присвоении имущества. В ходе обысков в принадлежащем генералу санатории также <a href="https://www.rbc.ru/society/17/06/2018/5b26b8f19a794754af8b1a51">обнаружили</a> зоопарк с тигром, медведями и другими животными, которых кормили предназначенными для армянских военнослужащих продуктами. Вскоре была задержана супруга Григоряна, однако ее <a href="https://ru.armeniasputnik.am/incidents/20180630/12969568/zhenu-manvela-grigoryana-otpustili.html">отпустили</a> под подписку о невыезде. Также обвинение в хищении имущества <a href="https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b31114b9a7947eadaf8f97e">было предъявлено</a> сыну Григоряна &mdash; экс-мэру города Эчмиадзин</p>

«Пока врачи не посчитают, что в этом нет необходимости, он будет в больнице», — заявил News.am еще один адвокат Кочаряна Арам Вардеванян.

Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. В июле 2018 года его арестовали по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. В частности, вменили в вину разгон акций протеста против результатов президентских выборов, в результате чего погибли по меньшей мере десять человек («дело 1 марта»). По нему также проходят генерал-полковник Юрий Хачатуров, который в 2008–2016 годах был начальником Главного штаба вооруженных сил Армении, и экс-министр обороны Микаел Арутюнян.

Апелляционный суд Армении постановил арестовать экс-президента Кочаряна
Политика
Роберт Кочарян

Впоследствии Кочаряна дважды освобождали и вновь брали под стражу. В последний раз это произошло 25 июня прошлого года. Позже Конституционный суд Армении приостановил дело против него.

В мае суд общей юрисдикции отклонил три ходатайства защиты Кочаряна: об освобождении под личное поручительство, под залог и об изменении меры пресечения в связи с пандемией коронавируса.

Сам Кочарян в 2018 году связал свое преследование с «личной расправой». 

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Армения, Роберт Кочарян
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