Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Кочаряна

Бывшего главу республики, обвиняемого в свержении конституционного строя, отпустили под залог $4 млн. Сейчас экс-политик находится в ереванском медцентре, где проходит послеоперационную реабилитацию

Роберт Кочарян (Фото: Ваграм Багдасарян / Photolure / ТАСС)

Апелляционный уголовный суд Армении удовлетворил жалобу адвокатов бывшего президента республики Роберта Кочаряна и освободил его под залог 2 млрд драмов ($4 млн). Об этом сообщил судья Арсен Никогосян, передает портал Aysor.

Сейчас Кочарян находится в медицинском центре «Измирлян» в Ереване, где проходит послеоперационное лечение. 29 мая административный суд удовлетворил иск адвоката экс-президента Арама Орбеляна, согласно которому его подзащитный должен оставаться в центре до окончания пандемии коронавируса.

«Пока врачи не посчитают, что в этом нет необходимости, он будет в больнице», — заявил News.am еще один адвокат Кочаряна Арам Вардеванян.

Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. В июле 2018 года его арестовали по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. В частности, вменили в вину разгон акций протеста против результатов президентских выборов, в результате чего погибли по меньшей мере десять человек («дело 1 марта»). По нему также проходят генерал-полковник Юрий Хачатуров, который в 2008–2016 годах был начальником Главного штаба вооруженных сил Армении, и экс-министр обороны Микаел Арутюнян.